08 февраля 2026 в 14:47

Стало известно, какие компании подпали под санкции Зеленского

Reuters: Зеленский ввел санкции против компаний из Китая, ОАЭ и Панамы

Владимир Зеленский
Санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским, затронули компании из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы, а также бывшие республики СССР, сообщает агентство Reuters. Глава государства убежден, что они помогали России поставлять комплектующие для ракет и дронов.

Согласно двум указам, опубликованным администрацией президента Украины, под санкции подпадают несколько китайских компаний, а также компании из бывшего Советского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Панамы, — говорится в публикации.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний, которые, по мнению Киева, производят ракеты и дроны для России и поставляют компоненты, а также против российского финансового сектора, обслуживающего эти сделки. Ограничения также коснулись структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг.

До этого Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта. Ограничения, включающие 17 различных мер, предусматривают в том числе блокировку активов и отмену официальных визитов.

