Стало известно, как изменилась цена на газ в Европе из-за забастовок Цена на газ в Европе выросла на 8,4% на фоне новостей о забастовках

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Цена на газ в Европе на момент открытия торгов подскочила на 8,4%, следует из данных лондонской биржи ICE. Изменения связаны с новостями о забастовках на заводах Chevron в Австралии, которые, как ожидается, начнутся в пятницу, 8 сентября.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF выросла до $394 за тысячу кубометров. Исходя из текущего обменного курса, цена составляет €35,5 за МВт·ч.

О забастовках объявил ранее профсоюзный альянс Offshore. Его представители сообщили, что протестные мероприятия пройдут на двух заводах компании Chevron. Причиной называются неудавшиеся переговоры от оплате и условиях труда с администрацией.

Ранее экономист и политолог Константин Двинский заявил, что процессы в европейской экономике можно сравнить с «эффектом бабочки». Энергетический сектор региона слишком сильно зависит от незначительных событий на другом конце света, что делает Европу беспомощной, считает эксперт.

Аналитик Владимир Демидов ранее предположил, что резкий скачок цен на газ в Европе связан со спекуляциями по поводу стабильности поставок СПГ. Происходящее он назвал кратковременным явлением, добавив, что повышение цен сохранится до начала зимы.