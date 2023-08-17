Экономист рассказал об «эффекте бабочки» в энергосистеме Европы Экономист Двинский: на энергосистему ЕС влияют неожиданные мелкие факторы

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Европа демонстрирует свою беспомощность на фоне острой зависимости от незначительных событий на другом конце света, оказывающих ощутимое влияние на ее экономику и, в частности, на энергетический сектор, рассказал в беседе с ИА SM.News экономист и политолог Константин Двинский. Он сравнил процессы в европейской экономике с известным термином «эффект бабочки».

В качестве примера эксперт привел подорожание газа в Европе за день на 15% до более чем $450 за тысячу кубометров на фоне перебоев в энергосистеме Бразилии и забастовок на заводах в Австралии.

Вдумайтесь — цена на газ в Европе растет по причине перебоев в энергосистеме Бразилии и забастовок на заводах в Австралии. Есть такой известный термин «эффект бабочки», смысл которого заключается в том, что незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе в совершенно другом месте, — подчеркнул Двинский.

Главной проблемой такой волатильности экономист назвал отсутствие возможности долгосрочного планирования, когда европейские компании не могут строить бизнес-планы из-за невозможности предсказать, а тем более повлиять на стоимость электроэнергии. Не могут это сделать и правительства стран ЕС.

По словам Двинского, Европа, не имея возможности влиять на предложение, может только пытаться снижать спрос на газ, что является причиной экономического спада.

Чемпионом по разрушению промышленности являются Латвия (-43%), Литва (-42%) и Эстония (-34%). Франция и Германия — минус 22%. Самая тяжелая ситуация за пределами ЕС творится в Британии — там и вовсе по промышленности минус 61%, — рассказал аналитик.

Он подчеркнул, что пока в Европе у власти будут находиться нынешние политические элиты, состояние экономики будет зависеть от «взмаха крыла бабочки» на другом конце земного шара.

Ранее биржевые цены на газ в Европе превысили $450 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. За несколько часов показатели возросли на 31,5%.