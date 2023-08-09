Биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 30% за несколько часов Биржевые цены на газ в Европе превысили $450

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 июня превысили цену в $450 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Всего лишь за несколько часов показатели возросли на 31,5%.

Торги на бирже были открыты ценой в $357,5. Уже в 16:05 по московскому времени она составляла $464,5. Позднее показатели чуть снизились. Речь идет о поставках в сентябре по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах. Днем ранее этот газ в Европе торговался на уровне $353,3 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось о сокращении на 7% импорта сжиженного природного газа из России в Европу. По данным Bloomberg, за июль РФ поставила в регион 8,6 миллиона тонн, что стало рекордно низким показателем с ноября 2021 года. Агентство утверждает, что причиной снижения объемов импорта стали цены на соответствующее сырье.

Директор Фонда энергетического развития России Сергей Пикин ранее заявил, что будущее мировых цен на газ является труднопрогнозируемой материей. По его словам, ситуация зависит от множества самых разнообразных факторов. Так, на цены могут влиять как политические условия, так и погодные.

Пикин добавил, что прогнозировать соответствующие показатели не умеет никто. При этом наблюдаемое снижение цен на газ эксперт считает не достижением, а следствием рецессии в европейской экономике.