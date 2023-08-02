Поставки газа в Европу достигли рекордно низких значений Bloomberg: импорт природного газа в Европу упал до минимума с конца 2021 года

Импорт сжиженного природного газа из России в Европу по итогам июля сократился на 7% до 8,6 млн тонн, сообщает Bloomberg. По данным агентства, этот показатель является рекордно низким с ноября 2021 года. В публикации говорится, что объемы поставок СПГ в Европу упали из-за сниженных цен на газ.

Финансовые аналитики утверждают, что стоимость газа с начала 2022 года упала более чем на 80%. В связи с этим российские поставщики решили поставлять СПГ в страны Азии, или ждать повышения цен для отправок в Европу.