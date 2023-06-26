Глава Минэнерго Австрии назвала поставки газа из России ненадежными

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Австрия продолжает получать более половины газа из России, заявила 26 июня на пресс-конференции глава Минэнерго республики Леоноре Гевесслер. Руководитель ведомства отметила, что это слишком высокий показатель. По словам министра, страна должна прилагать больше усилий, чтобы отказаться от российского газа. Она также заявила, что Москву нельзя считать надежным поставщиком, передает ТАСС.

Австрия по-прежнему приобретает большую часть газа у России, в апреле текущего года его доля значительно превышала 50%. Вы знаете, это слишком много, — сказала Гевесслер.

Она отметила, что австрийские газохранилища заполнены на 80%, а цены на энергию снизились. Последним шагом министр называет отказ от газа из России.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их принял. По ее словам, возник страх, что подобные ограничения могут быть введены в адрес любого игрока на международной арене. Она отметила, что санкционная политика Запада не изменила курс Кремля и не привела к желаемым результатам.