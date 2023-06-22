Энергоэксперт объяснил бесполезность прогнозов цен на газ Энергоэксперт Пикин назвал политику и погоду факторами, влияющими на мировые цены на газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будущее мировых цен на газ является труднопрогнозируемой материей, отметил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он уточнил, что региональные рынки постоянно влияют друг на друга, и ситуация на них зависит от множества разнообразных факторов — от политики и вплоть до погоды.

Прогнозировать газовые цены не умеет никто, здесь много политики и нет такой общемировой составляющей, как в нефтяных делах. Факторы, влияющие на цены, носят специфический характер, присутствует конкуренция между отраслевыми рынками, — пояснил Пикин.

Он напомнил, что до февраля 2022 года главным источником газа в Европе были трубопроводные поставки «Газпрома», а после их прекращения из-за подрывов «Северных потоков» в Европе возник дефицит и остановились многие энергоемкие производства. Как подчеркнул эксперт, наблюдаемое сейчас снижение цен на газ является не достижением, а следствием рецессии в европейской экономике.

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Аналитик также рассказал, что расклад сил на рынке способен моментально поменяться из-за любого резкого изменения ситуации, начиная от выпадения каких-то объемов и заканчивая погодными условиями.

Два месяца аномальной жары в Европе — и цена на газ будет в районе 1000 долларов за тысячу кубометров. Могут случиться такие же температурные аномалии в Азии или какие-то аварии на газовом производстве в Норвегии, — отметил специалист.

По его словам, газовый рынок Евросоюза является крайне неустойчивым и может перейти в кризис из-за любого непредвиденного события.

Ранее Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций в отношении России. В первую очередь от него могут пострадать нефтяники и грузоперевозчики. В частности, ЕС согласился с предложением Польши и ввел запрет на транспортировку нефти по одной из веток нефтепровода «Дружба».