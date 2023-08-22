Аналитик объяснил резкий скачок цен на газ Аналитик Демидов связал рост цен на газ со спекуляцией Запада

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Резкий скачок цен в Европе связан со спекуляцией, вызванной заявлениями Запада по поводу стабильности поставок СПГ в этом году, заявил NEWS.ru независимый эксперт Владимир Демидов. По его словам, это кратковременное явление, в дальнейшем небольшое повышение цен можно ожидать ближе к зиме, если не будет форс-мажорных событий.

Я думаю, это спекуляция, учитывая, что хранилища практически заполнены, график их заполнения существенно обгоняет предыдущий год. Спекуляция могла быть вызвана любыми заявлениями Запада по поводу стабильности поставок СПГ в этом году. Я не вижу, что будет большой рост цен, потому что газа достаточно много. Очень много будет зависеть от того, какая погода будет зимой, насколько холодно. Ближе к зиме, конечно, цены будут расти, но не будет сильных скачков, — считает Демидов.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в странах Евросоюза выросли более чем на 16% на фоне новостей в СМИ о возможных забастовках в Австралии. Австралийские профсоюзы могут объявить забастовку уже в начале сентября, что приведет к срыву поставок сжиженного природного газа. Сегодня биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня превысили $500 за тысячу кубометров и растут почти на 9%.