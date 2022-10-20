Стало известно, что США обратились к ФРГ для экстрадиции россиянина РИА Новости: Германия выдала ордер на арест россиянина по запросу США об экстрадиции

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

США направили властям ФРГ запрос на арест россиянина, которого обвиняют в обходе санкционных ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Гамбурга. Документ, как утверждает собеседник агентства, был направлен со стороны Соединенных Штатов еще 4 октября. Личность гражданина РФ не уточняется.

На основании договора об экстрадиции между США и Федеративной Республикой Германия власти США 4 октября 2022 года направили властям Германии запрос о предварительном аресте преследуемого российского гражданина с целью его экстрадиции в США, — сказано в сообщении.

По запросу американских властей и просьбе прокуратуры Гамбурга, ответственной за процедуру экстрадиции, Ганзейский высший региональный суд 7 октября выдал ордер на предварительный арест гражданина РФ. В агентстве уточнили, что россиянин был задержан 17 октября.

Обвиняемый был арестован возле своего адреса проживания в Гамбурге. С тех пор он находится под стражей, — отметили в прокуратуре.

Сотрудник ведомства пояснил, что теперь у властей США есть 40 дней на то, чтобы подать официальный запрос об экстрадиции.

Ранее США предъявили пяти российским гражданам и двум нефтегрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В частности, речь идет о сыне губернатора Красноярского края Артеме Уссе.