Стало известно число жертв после обстрела ВСУ колонны машин в Запорожье Член ВГА Запорожья Рогов: 23 человека погибли после обстрела ВСУ колонны автомобилей

Фото: t.me/vrogov

23 человека погибли в результате украинского удара по колонне машин на выезде в подконтрольную РФ часть Запорожской области, сообщил член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов, передает РИА Новости. Также, по его словам, 34 человек получили ранения.

23 человека погибли, 34 ранены в результате украинского удара по колонне машин на выезде в освобожденную часть Запорожской области, — сказал член ВГА Запорожья.

Об обстреле колонны Рогов рассказал утром 30 сентября. По его словам, украинские власти пытаются выдать произошедшее за обстрел со стороны российских военных. На деле же Киев старается запугать мирных жителей подконтрольной ему части региона и предотвратить их отток на территорию, которая в скором времени станет частью России, считает член ВГА.

Ранее Рогов рассказал, что жители контролируемой Киевом части Запорожской области перекрыли трассу в знак протеста против того, что их не выпускают на подконтрольную РФ территорию.