Стали известны подробности взрыва под Дюссельдорфом Mash: взрыв под Дюссельдорфом устроил вооруженный мужчина

Фото: IMAGO/LausitzNews.de/Erik-Holm L/Global Look Press

В немецком Дюссельдорфе вооруженный мужчина поджег квартиру с матерью на последнем этаже многоэтажки, а после устроил взрыв, сообщает Telegram-канал Mash. Канал пишет, что по предварительной информации, пострадали 15 человек, среди которых 10 пожарных, четыре медика и полицейский.

По информации Mash, оперативные службы приехали на пожар, их встретил мужчину с взрывным устройством, которое привел в действие. В итоге мужчину задержали, район оцепили.

Канал сообщает, что рядом с многоэтажкой находится школа, учеников которой не выпускают на улицу.