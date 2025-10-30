Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 12:42

Стала известна личность задержанного на Украине «шпиона»

Задержанный на Украине за шпионаж военный инструктор оказался британцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский военный инструктор, задержанный на Украине по обвинению в шпионаже якобы в пользу России, оказался британцем, пишет The Independent. По информации издания, он уже арестован без права выхода под залог.

Арестован гражданин Великобритании, обвиняемый в шпионаже в пользу России на Украине. <…> Украинские власти утверждают, что мужчина, имя которого не называется, сотрудничал с российскими спецслужбами и согласился продавать военную информацию в обмен на деньги. <…> Его обвинили в «несанкционированном распространении информации о силах обороны в условиях военного положения», — говорится в материале.

Ранее офис генерального прокурора Украины сообщал, что иностранец приехал на Украину в 2024 году, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных. Однако через несколько месяцев он прекратил трудовую деятельность и, как предполагается, начал контактировать с представителями России. В СБУ заявили, что он мог передавать секретные данные о Вооруженных силах Украины, включая сведения о других иностранных инструкторах и расположении учебных центров.

До этого СБУ запретила гражданам публиковать в соцсетях сообщения о поиске без вести пропавших украинских военных. Решение было принято из-за слежки украинских спецслужб за российскими каналами, где размещают данные о потерях ВСУ. Семьи военнослужащих жалуются, что лишились возможности найти близких, исчезнувших на фронте.

Украина
задержание
инструкторы
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» никак не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений
Стилист рассказал о трендовых оттенках окрашивания волос на зиму
«Новатэк» призвал к международной кооперации для освоения Арктики
Москвичей призвали прекратить подкармливать грачей
«Толку не будет»: военэксперт о бесполезности ракеты «Фламинго»
Спасатель поставил точку в спорах о таинственной пропаже Усольцевых в тайге
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.