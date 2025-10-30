Стала известна личность задержанного на Украине «шпиона»

Европейский военный инструктор, задержанный на Украине по обвинению в шпионаже якобы в пользу России, оказался британцем, пишет The Independent. По информации издания, он уже арестован без права выхода под залог.

Арестован гражданин Великобритании, обвиняемый в шпионаже в пользу России на Украине. <…> Украинские власти утверждают, что мужчина, имя которого не называется, сотрудничал с российскими спецслужбами и согласился продавать военную информацию в обмен на деньги. <…> Его обвинили в «несанкционированном распространении информации о силах обороны в условиях военного положения», — говорится в материале.

Ранее офис генерального прокурора Украины сообщал, что иностранец приехал на Украину в 2024 году, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных. Однако через несколько месяцев он прекратил трудовую деятельность и, как предполагается, начал контактировать с представителями России. В СБУ заявили, что он мог передавать секретные данные о Вооруженных силах Украины, включая сведения о других иностранных инструкторах и расположении учебных центров.

До этого СБУ запретила гражданам публиковать в соцсетях сообщения о поиске без вести пропавших украинских военных. Решение было принято из-за слежки украинских спецслужб за российскими каналами, где размещают данные о потерях ВСУ. Семьи военнослужащих жалуются, что лишились возможности найти близких, исчезнувших на фронте.