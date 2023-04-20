США назвали ответственными за яркую вспышку над Киевом Киевская ОВА: вспышка в небе Киева стала результатом падения космического спутника NASA

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Яркая вспышка в небе над Киевом стала результатом падения на Землю космического спутника NASA. Об этом сообщили в администрации Киевской области. Там пояснили, что воздушная тревога была объявлена ради того, чтобы избежать жертв.

Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков — была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала, — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов, которые прозвучали над Киевом. В столице и области была объявлена воздушная тревога. Также о взрывах, прозвучавших над Киевом до включения сигналов воздушной тревоги, сообщил еще ряд украинских СМИ.

Также американское агентство NASA предупреждало о том, что 19 апреля на Землю упадет старый спутник, запущенный в космос в 2002 году. Его масса составляет 300 кг. Предполагается, что спутник почти полностью сгорит в атмосфере, но не исключается, что некоторые его элементы все же могут достичь Земли.