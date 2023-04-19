В NASA предупредили о падении спутника на Землю NASA: 19 апреля на Землю упадет спутник, запущенный в космос в 2002 году

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Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager

Американское агентство NASA предупредило о том, что 19 апреля в районе 16:30 мск на Землю упадет старый спутник, запущенный в космос в 2002 году. Его масса составляет 300 кг. Предполагается, что спутник почти полностью сгорит в атмосфере, но не исключается, что некоторые его элементы все же могут достичь Земли, предупреждает агентство.

Речь идет об аппарате Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI), задача которого состоит в изучении вспышек на Солнце и так называемых корональных выбросов массы из солнечной короны. Он стал первым в истории научным зондом, который с помощью спектрометра исследовал вспышки на Солнце в рентгеновском и гамма-диапазоне. В 2018 году, спустя 16 лет после запуска, инженеры NASA остановили работу космического аппарата из-за проблемы с передачей данных.

Ранее NASA удалось запечатлеть один из этапов образования новой черной дыры, когда звезда «сбрасывает» термоядерное топливо мантии. При помощи инфракрасного телескопа James Webb ученые увидели сферическое облако пыли, в центре которого находится яркая сердцевина. Объект WR 124 находится в созвездии Стрельца на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли. Масса объекта в 30 раз превышает массу Солнца.