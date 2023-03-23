NASA предупредило об образовании новой черной дыры

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NASA удалось запечатлеть один из этапов образования новой черной дыры, когда звезда «сбрасывает» термоядерное топливо мантии, при помощи инфракрасного телескопа James Webb. Ученым удалось увидеть сферическое облако пыли, в центре которого находится яркая сердцевина, сообщает LIFE.ru.

Как уточняет издание, объект WR 124 находится в созвездии Стрельца на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли. Масса объекта в 30 раз превышает массу Солнца. Звезда обладает нетипичными свойствами. Впервые подобные объекты в космосе заметили в XIX века астрономы Шарль Вольф и Жорж Райе, в честь которых звезды получают свое название WR.

Звезды Вольфа-Райе максимально раскаленные, их температура достигает нескольких десятков тысяч градусов, что превышает температуру Солнца. WR 124 нагрета до 44 700 градусов Кельвина. От таких объектов исходит высокий поток заряженных частиц вещества звезды. В них мало водорода и много гелия. Они также проходят цикл, в конце которого «умирают». Звезда «горит», пока в ней идет термоядерная реакция превращения водорода в гелий.

То, что находится в центре WR 124, представляет собой ядро умирающей звезды, которое сжимается под действием собственной гравитации. Ученые считают, что в итоге звезда превратится в черную дыру за счет своего внушительного размера. Астрономы ожидают взрыв сверхновой, который будет видно по всей галактике. Правда, произойдет это через несколько сотен тысяч лет.

NASA ранее предупредило о возможном столкновении Земли с открытым недавно крупным астероидом 2023 DW в 2046 году. При этом там отметили, что вероятность такой космической катастрофы невелика.