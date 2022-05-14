Советник Эрдогана: Турция не закрывает дверь для Швеции и Финляндии в НАТО Советник Эрдогана Калын: Турция не закрывает дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Ибрагим Калын / Фото AP/TASS

Турция не закрыла дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Анкара хочет вести переговоры со странами Северной Европы, заявил в беседе с Reuters Ибрагим Калын — пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он отметил, что члены Североатлантического альянса должны учитывать озабоченность Турции в сфере национальной безопасности.

Мы не закрываем дверь. Но мы поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции, — заявил Калын, который также является главным советником президента по внешней политике.

Он отметил, что признанная в Турции террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК) «занимается сбором средств и вербовкой в Европе», в особенности в Швеции. Он отметил, что шведские власти должны покончить с деятельностью РПК на территории страны.

Ранее Эрдоган назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО плохой идеей. Он добавил, что скандинавские страны демонстрируют «гостеприимное отношение к террористам» и пускают их в парламент.

По мнению политолога и экономиста, бывшего торгпреда Турции в России Айдына Сезера, Анкара может использовать право вето в вопросе вступления Финляндии и Швеции в Альянс, чтобы не ставить под угрозу собственную безопасность. По его словам, включение скандинавских стран в НАТО не будет способствовать установлению мира, а напротив, может привести к милитаризации.

По данным турецкой газеты Star, шведская и финская стороны с 1980-х годов скрытно поддерживают РПК вопреки решению ЕС, выделяя деньги и обучая членов партии на своих территориях.