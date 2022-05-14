Турция не закрыла дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Анкара хочет вести переговоры со странами Северной Европы, заявил в беседе с Reuters Ибрагим Калын — пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он отметил, что члены Североатлантического альянса должны учитывать озабоченность Турции в сфере национальной безопасности.

Мы не закрываем дверь. Но мы поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции,заявил Калын, который также является главным советником президента по внешней политике.

Он отметил, что признанная в Турции террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК) «занимается сбором средств и вербовкой в Европе», в особенности в Швеции. Он отметил, что шведские власти должны покончить с деятельностью РПК на территории страны.

Ранее Эрдоган назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО плохой идеей. Он добавил, что скандинавские страны демонстрируют «гостеприимное отношение к террористам» и пускают их в парламент.

По мнению политолога и экономиста, бывшего торгпреда Турции в России Айдына Сезера, Анкара может использовать право вето в вопросе вступления Финляндии и Швеции в Альянс, чтобы не ставить под угрозу собственную безопасность. По его словам, включение скандинавских стран в НАТО не будет способствовать установлению мира, а напротив, может привести к милитаризации.

По данным турецкой газеты Star, шведская и финская стороны с 1980-х годов скрытно поддерживают РПК вопреки решению ЕС, выделяя деньги и обучая членов партии на своих территориях.