https://static.news.ru/photo/daefe97c-524f-11ea-81fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чёрный список стран и территорий, не сотрудничающих в предоставлении сведений об офшорных активах налоговым органам ЕС, будет пересмотрен. Соответствующее решение принял Совет ЕС.

Ведомство решило добавить Каймановы Острова, Республику Палау, Панаму и Сейшельские Острова в список налоговых «гаваней». До этого под санкциями находились Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова и Вануату. Они попали под ограничительные меры из-за того, что «не реализовали в согласованные сроки налоговые реформы, которые обязались провести», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Кипр отказался поддерживать введение новых санкций Евросоюза в отношении России из-за активной интеграции Крыма в состав РФ. Никосия также намерена добиться принятия в ЕС рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра. Однако руководство страны отрицает связь блокировки санкций против РФ и принятия ограничений в отношении Турции.