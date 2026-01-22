«Со мной неинтересно?»: Зеленский оконфузился на форуме в Давосе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступления на форуме в Давосе намекнули на необходимость завершать выступление. Журналист предложил задать последний вопрос, отметив, что украинскому главе нужно возвращаться в Киев. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале его офиса.

По словам журналиста, люди за спиной Зеленского начали показывать на часы, требуя завершить выступление. На это украинский политик отреагировал вопросом.

Со мной неинтересно было, да? — поинтересовался он у ведущего.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что президент Украины в очередной раз проигнорировал дресс-код, придя на встречу с американским лидером Дональдом Трампом без галстука.