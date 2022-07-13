Снаряды HIMARS назвали несложной целью для ПВО Источник РИА Новости: снаряды американских РСЗО HIMARS — несложная цель для ПВО

Фото: AFLO/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которыми пользуется Украина, не являются сложной целью для российской ПВО. Их регулярно сбивают, но Киев придерживается террористической тактики комбинированных ударов, нанося их по слабо прикрытым гражданским объектам, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Снаряды РСЗО, будь то снаряды «Урагана», «Смерча», «Ольхи» или американские HIMARS, — несложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, так как имеют предсказуемую траекторию, малую скорость полёта на конечном участке и не оборудованы средствами преодоления ПВО, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, «есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе». Он при этом указал на тактику украинских артиллеристов. Они при ударах HIMARS также используют другие виды оружия, которые координируются по времени вхождения в зону ПВО.

Могут сразу применяться системы «Ураган», «Смерч», «Ольха», а также корректируемые ракеты HIMARS. К этому набору могут добавляться тактические ракеты «Точка» и даже беспилотники Ту-141/Ту-143, как дополнительные ложные цели, — рассказал источник.

Он указал, что из нескольких снарядов к цели, которой для украинских военных является, как правило, гражданский объект, прорывается один. «Это терроризм в чистом виде», считает собеседник агентства.

Ранее стало известно, что три человека погибли, еще 39 пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ Степано-Крынки в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Уточняется, что огонь вёлся из американской РСЗО HIMARS. В ведомстве также заявили, что все пострадавшие являются волонтёрами.