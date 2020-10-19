СМИ узнали подробности по делу об убийстве учителя во Франции

https://static.news.ru/photo/304e00e4-1220-11eb-9c78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Pestellini via www.imag/Global Look Press

Убийца французского учителя истории Самюэля Пати незадолго до совершения преступления связывался в соцсетях с отцом одной из его учениц, а также с исламистом Абдельхакимом Сефриуи. Ранее оба они опубликовали несколько видеороликов, в которых жаловались на преподавателя.

По данным полиции, напавший на учителя писал им с целью выяснить подробности происходящего на уроках Пати. Получил ли он ответ, следствием пока не установлено.

Отец ученицы и Сефриуи в настоящий момент находятся под стражей. Они входят в число 11 человек, которые были задержаны в ходе расследования преступления, сообщает телеканал BFMTV.

Пати был убит 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров напал на него и отрезал ему голову, после чего опубликовал снимок в соцсетях. Вскоре он был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне. Поводом для расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная несколько лет назад известным журналом Charlie Hebdo. Пати собирался продемонстрировать её на уроке, посвящённом свободе слова во Франции.

Ранее NEWS.ru писал, что убийцу поддержали бойцы смешанных единоборств (ММА) Зелим Имадаев и Альберт Дураев. Они отметили в соцсетях, что «свобода слова во Франции потеряла своё значение», и назвали Анзорова «героем».