СМИ сообщили о конфузе главы МВД Швеции на встрече с Колокольцевым

https://static.news.ru/photo/c455b0a8-827c-11eb-bcf0-96000091f725_660.jpg Микаэль Дамберг Фото: Erik Simander/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская газета Svenska Dagbladet раскрыла подробности встречи главы МВД страны Микаэля Дамберга с коллегой из России Владимиром Колокольцевым, состоявшейся в феврале 2020 года. По информации издания, шведский политик вёл себя непрофессионально и, по сути, опростоволосился, дав себя отчитать.

Отмечается, что по итогам той встречи Россия сообщила об успешных переговорах, тогда как в Швеции предпочли умолчать о деталях беседы. Часть документов всё же оказалась в распоряжении издания, и теперь эта информация анализируется в публикации. Газета привлекла анонимного эксперта, имеющего отношение к полицейской работе на международном уровне.

Колокольцев — профессионал, отвечающий за внутреннюю безопасность своей страны. Видимо, он отчитал Дамберга и потребовал, чтобы тот прекратил критику, — заметил эксперт.

Речь идёт о попытках Дамберга заявить о позиции Швеции по Крыму — скандинавское государство не признаёт полуостров частью России. Министр осудил РФ за действия в Крыму, но Колокольцев эту критику резко отверг.

Издание замечает, что Дамберг повёл себя непрофессионально, не только позволив поставить себя на место, но и в целом не проработав повестку встречи, говоря обо всём подряд. Ещё один эксперт призвал шведские власти не играть с Россией в дипломатические игры, так как это заведомо обречено на неудачу.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что потеря Киевом Крыма была неизбежной. По его словам, за 25 лет власти страны ничего не сделали для того, чтобы полуостров остался в составе Украины.