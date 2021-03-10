Политолог признал неизбежность потери Киевом Крыма

https://static.news.ru/photo/92e8ace2-81ea-11eb-80b6-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что потеря Киевом Крыма была неизбежной. По его словам, за 25 лет власти страны ничего не сделали для того, чтобы полуостров остался в составе Украины.

Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала, — отметил эксперт в эфире канала UkrLife.

Он добавил, что можно было избежать воссоединения Крыма с Россией, если бы до 2014 года власти заселили полуостров жителями Западной Украины и крымскими татарами.

При этом даже сейчас разные группы населения всё ещё по-разному видят будущее Украины, поэтому она не может существовать как единое государство, подчеркнул Голобуцкий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет Безопасности ООН проведёт неформальное заседание в онлайн-формате по теме Крыма. Встречу инициировали Великобритания, Франция, США, Ирландия, Эстония и Норвегия. Представители Киева примут в ней участие. В ходе мероприятия будут затронуты темы, касающиеся милитаризации Крыма, Чёрного и Азовского морей, экономической ситуации на полуострове и соблюдения прав человека.