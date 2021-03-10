Украину позвали на неформальную встречу Совбеза ООН по Крыму

https://static.news.ru/photo/291ba1a8-81bc-11eb-bc74-96000091f725_660.jpg Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Handout via Xinhua/Global Look Press

Совет Безопасности ООН проведёт неформальное заседание в онлайн-формате по теме Крыма.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», встречу инициировали Великобритания, Франция, США, Ирландия, Эстония и Норвегия. Мероприятие пройдёт под лозунгом «Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины». Среди прочих с докладом выступит помощника генсекретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис.

Представители Киева примут участие в этой встрече. В украинском МИД отмечают, что в ходе мероприятия будут затронуты темы, касающиеся милитаризации Крыма, Чёрного и Азовского морей, экономической ситуации на полуострове и соблюдения прав человека.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Крыма подготовят жёсткие графики подачи воды в случае ухудшения ситуации с водоснабжением во время курортного сезона. Глава региона Сергей Аксёнов поручил в течение недели подготовить простую математическую модель, которую можно будет применять в случае необходимости. В то же время спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и Российской Федерации в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Эти данные используют для инициации судебного иска и предъявления претензий организаторам водной блокады.