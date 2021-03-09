Власти Крыма готовят жёсткий график подачи воды под курортный сезон

https://static.news.ru/photo/9f8e4390-80cc-11eb-940e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

​Власти Крыма подготовят жёсткие графики подачи воды в случае ухудшения ситуации с водоснабжением во время курортного сезона. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Он поручил в течение недели подготовить простую математическую модель, которую можно будет применять в случае необходимости.

График будет достаточно неприятным. Но он должен позволить провести нам курортный сезон, продержаться, дать людям заработать. Осадки, если и будут, то вода с учётом засухи уйдёт в почву, — цитирует «Коммерсант» руководителя Крыма.

Аксёнов опроверг информацию о том, что гостиницам и санаториям Ялты не подают воду сверх установленного для жителей курорта графика.

По словам генерального директора государственного предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, в настоящее время в водохранилищах, снабжающих Симферополь, скопилось более миллиона кубометров воды, которую будут использовать в случае аварий магистральных водоводов.

Ранее «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить попадание воды на полуостров. Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев напомнил, что вода из Днепра не поступает в Крым уже шесть лет и республика как-то справляется с этим.

По его мнению, это коррупционный проект. Таким образом представители власти Украины хотят обогатиться за счёт бюджетных средств. Он также признал, что отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой. Однако это не та проблема, которую невозможно решить в техническом плане, и Россия её решает, а Украина выставляет себя перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу ему была прекращена Киевом в одностороннем порядке. С тех пор водоснабжение Крыма осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения, но в последнее время они значительно обмелели, писал NEWS.ru.