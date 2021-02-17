В Крыму высмеяли план Украины достроить дамбу на Северо-Крымском канале

https://static.news.ru/photo/95874396-715a-11eb-bf1a-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым, назвали смешным на полуострове.

Ранее «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить попадание воды на полуостров. Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев напомнил, что вода из Днепра не поступает в Крым уже шесть лет и республика как-то справляется с этим.

Долгосрочные прогнозы и планы, которые себе рисуют функционеры так называемого представительства президента Украины, просто смешны. О каком ещё строительстве дамбы идёт речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но тем не менее мы справляемся со всеми вызовами и задачами, — цитирует Кангиева РИА Новости.

По его мнению, это коррупционный проект. Таким образом представители власти Украины хотят обогатиться за счёт бюджетных средств. Он также признал, что отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой. Однако это не та проблема, которую невозможно решить в техническом плане, и Россия её решает, а Украина выставляет себя перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу ему была прекращена Киевом в одностороннем порядке. С тех пор водоснабжение Крыма осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения, но в последнее время они значительно обмелели.

Ранее NEWS.ru писал, что Киев возобновит поставки воды в Крым только после «деоккупации» полуострова. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. По его словам, запасов питьевой воды для мирного населения там достаточно, а «поить военные базы» Крыма Киев не намерен.