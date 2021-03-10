Власти Крыма решили засудить организаторов водной блокады

https://static.news.ru/photo/e80bf500-8198-11eb-9c4d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и Российской Федерации в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Эти данные используют для инициации судебного иска и предъявления претензий организаторам водной блокады.

Нужно сформировать первый иск с юристами Госсовета, с нашей экспертной группой в связи с водной блокадой. Прошу принять участие в этой работе, включить в работу администрации на местах, — цитирует Константинова РИА Новости.

Спикер напомнил, что Северо-Крымский канал был построен совместными усилиями республик Советского Союза и являлся общесоюзной собственностью. Константинов отметил, что нужно учесть ущерб в том числе для оросительной системы полуострова, а также вычислить масштаб негативных последствий от пересыхания кислотонакопителя в Армянске. В судебный иск планируется включить сумму, которая ушла на восстановление водоснабжения в Крыму. Константинов призвал прокуратуру «установить персональную ответственность лиц», причастных к водной блокаде.

Ранее 85% пресной воды, используемой в Крыму, поставлялось через идущий от Днепра канал. Однако после вхождения полуострова в состав РФ подача воды была прекращена Украиной в одностороннем порядке. После этого водоснабжение в Крыму пришлось обеспечивать за счёт подземных источников и водохранилищ естественного наполнения.

В феврале глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада перестать молчать о водной блокаде Крыма, писал NEWS.ru.