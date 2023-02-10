Карл III пришел в мечеть в дырявых носках

Фото: IMAGO/Thomas Gadd/Global Look Press

Король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III появился на публике в дырявых носках. На неопрятный вид монарха обратили внимание фотографы Express.co.uk, запечатлевшие неряшливость на снимках.

8 февраля Карл III и королева-консорт Камилла прибыли в лондонскую мечеть на улице Брик-Лейн. При посещении храма монаршим особам предложили снять обувь. На размещенных в Сети снимках видно, что носки главы британского престола оказались дырявыми.

При этом британцы не сильно критиковали короля. Так, пользовательница Twitter с ником Camilla Regbrit написала: «Даже у короля Соединенного Королевства есть дырка в носке». Британец с ником jomilleweb заявил, что таким образом Карл III поддерживает тренд на экологичность. «Я уверен, что он зашьет эти носки, а не купит новые».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце, будучи одетым в свитер, брюки и ботинки зеленого цвета. Британский монарх принял его в деловом костюме.