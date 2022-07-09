DW: на вечеринке с канцлером Германии девушкам подмешали наркотики Deutsche Welle: на вечеринке с канцлером Германии восьми девушкам подмешали наркотики для изнасилования

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Олаф Шольц

По меньшей мере восьмерым девушкам подмешали «наркотики для изнасилования» на закрытой вечеринке, на которой присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

По сведениям журналистов, об этом им сообщили в Социал-демократической партии Германии. Официальными комментариями на этот счет DW пока не располагает. Где именно и когда проходила вечеринка, не сообщается.

Ранее читатели Die Welt призвали канцлера последовать примеру премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и уйти в отставку. Это произошло после того, как Шольц заявил, что Россия использует газ в качестве оружия.

Некоторые читатели издания отметили, что такие слова политика свидетельствуют о его двуличности, поскольку сначала он вводит санкции против Москвы, а потом удивляется тому, что Россия принимает ответные меры.