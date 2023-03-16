СМИ: корабль бундесвера был недалеко от «Северного потока» перед атакой ZDF: незадолго до атаки рядом с местом взрыва «Северного потока — 1» был немецкий корабль

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Немецкий канал ZDF со ссылкой на представителя военно-морского командования Вооруженных сил Германии сообщил, что разведывательный корабль бундесвера находился вблизи места взрыва «Северного потока 1» за несколько дней до атаки на трубопровод. Судно отправилось из Киля 7 сентября 2022 года и до 14 сентября находилось на расстоянии менее 11 морских миль к юго-востоку от места взрыва, который 26 сентября разрушил «Северный поток 1».

Военно-морские силы Германии в течение нескольких дней находились рядом с местом взрыва трубопровода «Северный поток» с разведывательным кораблем за несколько дней до нападения, — говорится в сообщении телеканала.

Телеканал добавляет, что миссия разведывательного корабля является секретной, и военно-морское командование определяет ее как «рутинную миссию».

Представитель военно-морского командования ВС указал, что корабль собрал «разнообразные сведения», которые подлежат строгому засекречиванию. Тем не менее, полученная информация, по словам собеседника канала, не дает возможности сделать вывод о виновниках повреждений трубопроводов «Северного потока».

Ранее Митрахович заявил, что политика игнорирования расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков» со стороны США может говорить о том, что подобная акция против России была не последней. Он не исключил диверсий на других инфраструктурных объектах России в будущем. По его словам, Вашингтон сделал все для того, чтобы западные политики никак не отреагировали на материал Херша, а мейнстримные мировые СМИ не писали о расследовании причастности Штатов к взрывам на российских трубопроводах.