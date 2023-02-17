Энергоэксперт сообщил о возможности новых диверсий США против России Энергоэксперт Митрахович: США могут совершить новые диверсии на объектах инфраструктуры России

Фото: US Navy/Global Look Press

Осознанная политика игнорирования расследования американского журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков» со стороны США может говорить о том, что подобная акция против России была не последней, заявил в беседе с «Народными Новостями» энергоэксперт Станислав Митрахович. Он не исключил диверсий на других инфраструктурных объектах России в будущем. По его словам, Вашингтон сделал все для того, чтобы западные политики никак не отреагировали на материал Херша, а мейнстримные мировые СМИ не писали о расследовании причастности Штатов к взрывам на российских трубопроводах.

Вообще не исключаю версии того, что американцы могут устроить диверсии и на других наших инфраструктурных объектах. Особенно, если конфликт будет дальше накаляться. У нас уже есть сообщения официальных российских лиц, что готовились диверсии и на «Турецком потоке». Поэтому при желании американцы могут устроить диверсии, где угодно, — считает Митрахович.

Энергоэксперт отметил, что США настороженно относятся к Хершу. По его словам, Белый дом приказал «своим подопечным» молчать о его расследовании, поэтому западные политики не реагировали на него. Эксперт подчеркнул, что если американское общество глухо к словам Херша, в будущем можно ожидать других диверсий в отношении российской энергетической инфраструктуры. Он уточнил, что Москва должна предупредить об этом всех своих партнеров.

Нужно быть внимательными. Нужны проверки. Нужно договориться с партнерами, с которыми есть общие объекты, с Турцией, с Китаем. Я бы как минимум предупредил всех партнеров, с которыми у нас есть общие объекты, инфраструктура, границы, — призвал Митрахович.

Американский журналист Сеймур Херш ранее заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет иметь для США ужасающие последствия. Лауреат Пулитцеровской премии не исключил, что в долгосрочной перспективе диверсия может обернуться в том числе выходом некоторых стран из НАТО. Херш также обратил внимание на то, что его расследование диверсии в Балтийском море продолжают отвергать как глава Белого дома Джо Байден, так и сотрудники его администрации.