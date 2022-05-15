СКР проведёт расследование преступлений польских наёмников в ЛНР

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Следственный комитет России установит обстоятельства преступлений, совершённых украинскими националистами и наёмниками из Польши в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР). Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка, говорится в Telegram-канале ведомства.

Расследование будет проводиться на основании заявлений местных жителей о том, что националисты силой удерживали их в городе, размещали в жилых домах огневые позиции и снайперов на крышах. Кроме того, они стреляли под ноги людям, шедшим за водой, в результате чего один человек погиб.

Польские наёмники четыре дня не выпускали за водой мирных жителей Попасной из подвала, — говорится в сообщении.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник призвал наказать по всей строгости закона иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ. Дипломат подчеркнул, что жители Донбасса сражаются за свободу и возможность жить, а иностранцы приезжают убивать и зарабатывать деньги.