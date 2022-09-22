«Ситуация идет в канаву»: Вучич предупредил о большом конфликте в мире Президент Сербии Вучич предупредил о идущей к большому конфликту глобальной ситуации

Фото: predsednik.rs

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в мире не располагает к хорошим новостям и идет к очень большому конфликту. Из-за таких слов, напомнил он на полях Генассамблеи ООН, его называли сумасшедшим, сообщает РИА Новости.

Вучич в Нью-Йорке отметил, что в Сербии вырастут пенсии и зарплаты, превысив рост инфляции, повысится МРОТ. Это он назвал «хорошими новостями».

Но если меня спрашиваете, есть ли хорошие новости в мире, о том, что прекратятся конфликты, война, то нет, не прекратятся вскоре, и будет только тяжелее. Когда я вам говорил это сто раз, называли меня «королевой драмы», сумасшедшим, а в итоге это все оказалось правдой, — подчеркнул сербский президент.

По его словам, «геополитическая ситуация идет в канаву», люди станут свидетелями большого мирового конфликта.

Но постараемся, чтобы Сербия его пережила, — заключил Вучич.

Ранее стало известно, что Вучич не первый раз предупредил о глобальном конфликте. Президент Сербии на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке уже заявлял, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и Китаем, а также расширения вооруженного конфликта до мирового уровня.