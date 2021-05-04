Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы те покинули страну

https://static.news.ru/photo/abf841c4-acde-11eb-a856-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Власти швейцарской провинции Базель-Штадт решили прибегнуть к неординарному способу борьбы с бродягами и попрошайками. Они пообещали оплатить билет в любую страну Европы тем, кто пообещает никогда не возвращаться в страну, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Помимо проездного документа на самолёт или на поезд, решившим вернуться на родину полагается ещё и небольшая сумма в 20 швейцарских франков (около $22) — на первые расходы.

Впрочем, на слово джентльменам улиц не верят : их просят подписать документ, в котором человек возьмёт на себя обязательство не приезжать в Швейцарию «как минимум какое-то время». Нарушители будут незамедлительно депортированы.

Выгодным предложением уже воспользовались больше трёх десятков человек — граждане Румынии, Бельгии, Германии, Италии и Франции. По меньшей мере половина предпочла отправиться в родную страну на самолёте.

Не обошлось, правда, и без попыток надувательства. В одном из случаев за билетом приходил один и тот же человек, но с разными удостоверениями личности.

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