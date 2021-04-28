Сокрушение банкрота: КС разрешил отбирать единственное жильё у должников

Конституционный суд России наделил суды правом преодолевать имущественный иммунитет, если должник не останется после этого без пригодной для проживания недвижимости. Как постановление КС отразится на жизни дебиторов и что станет с процедурой банкротства — в материале NEWS.ru.

Инициатива Конституционного суда в первую очередь спровоцирована бездействием Федерального Собрания. От парламента ещё в 2012 году потребовали определить пределы имущественного иммунитета и внести соответствующие нормы в Гражданский процессуальный кодекс. Однако законодательно вопрос так и не был решён. Разрешение КС будет действовать до тех пор, пока не будет скорректирован действующие ГПК.

По указанию КС, иммунитет не должен распространятся на недвижимость, размер которой превышает средние показатели. Суды в свою очередь обязаны учитывать соотношение рыночной стоимости жилплощади с величиной задолженности. Должнику также будет отказано в сохранении единственного жилья, если оно было приобретено со злоупотреблениями. Не удастся сохранить помещение и тому дебитору, кто не останется «без жилища, пригодного для проживания самого должника и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают».

Как отметил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, пока ещё нет чёткого представления, каким образом у должника будет изыматься единственная жилплощадь, превышающую «разумно достаточные» характеристики. Эксперт допустил, что будет осуществляться подбор альтернативной недвижимости дебитору взамен той, что выставят на торги.

Если человек реально готов содействовать суду, то он сам подбирает себе альтернативное жильё и предлагает продавать свою квартиру. При отсутствии доброй воли, что скорее всего и будет, раз идёт суд и продажа с торгов, то там скорее всего будут привлекать оценочные компании, которые будут определять среднюю стоимость квадратного метра в данном регионе, районе Константин Барсуков член Российской гильдии риелторов член Российской гильдии риелторов

По словам риелтора, даже при реализации второго сценария должника не выкинут на улицу — дебитору должны дать определенное время на подбор нового жилья. Однако с этим не согласен судебный юрист по вопросам недвижимости Дмитрий Островский — суд может и не дать поблажек человеку, скрывающему свои активы через покупку жилплощади.

Если суд решит, что действия должника направлены на сокрытие имущества и невозврат суммы долга, тогда будет рассматриваться вопрос о наложении запрета и реализации на аукционе единственного жилья, которое превышает средние параметры. В этом случае не исключается ситуация, когда должник может оказаться на улице с членами своей семьи. Дмитрий Островский судебный юрист по вопросам недвижимости судебный юрист по вопросам недвижимости

По его словам, возможность потерять квартиру не остановит недобросовестных дебиторов — они так и продолжат прибегать к процедуре в надежде уйти от долгов. Но спрятать таким образом сбережения в любом случае станет сложнее, а желающий это сделать убавится.

На текущий момент невозможно спрогнозировать, насколько будет распространена практика отбора единственного жилья, поскольку судебное решение может зависеть от множества факторов. Однако, как подчеркнули оба специалиста, вряд ли суды будут часто лишать человека крыши над головой.

Суд должен исследовать размер долга, стоимость жилья, каким образом это жильё было приобретено, в какой период времени — до взыскания или после, какие обстоятельства жизни у человека. Суды сейчас очень внимательно начнут относиться ко всем параметрам сделки и, думаю, довольно много жилья будут оставлять у банкротов, — рассказал Барсуков.

На сегодняшний день можно сделать лишь один вывод — схема по сохранению всех активов путём покупки единственного жилья больше не будет пользоваться такой популярностью у недобросовестных должников. Многие из них попросту побоятся оказаться на улице. Что же касается тех людей, кто действительно попал в сложную финансовую ситуацию, они по-прежнему будут вынуждены объявлять себя банкротами и продолжат это делать.