https://static.news.ru/photo/2fc73fc2-36df-11ea-9341-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Консервативная партия Великобритании (тори) напугана желанием Шотландии самостоятельно определять своё будущее. В Лондоне знают, что Эдинбург выберет независимость при первой же возможности, считает первый министр Шотландии Никола Стёрджен.

У тори... нет положительных аргументов в пользу союза, поэтому всё, что они могут сделать, — это попытаться заблокировать демократию, — написала политик на своей странице в социальной сети Twitter.

My full response to UK government letter. #indyref2020 pic.twitter.com/UvAFrDJF1n — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 14, 2020

Она отметила, что руководство Шотландии готовит очередной шаг по проведению референдума о независимости.

Накануне британский премьер Борис Джонсон в своём обращении к Стёрджен отметил, что народ Шотландии уже «решительно проголосовал» за сохранение единства в рамках Соединённого Королевства, а новый референдум приведёт лишь к политической стагнации и отвлечению внимания от насущных проблем.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK pic.twitter.com/JjQp3X2J2n — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 14, 2020

Также Джонсон напомнил, что действующая глава правительства Шотландии и её предшественник дали личное обещание, что плебисцит 2014 года останется «единственным в этом поколении».

Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл в 2014 году. Тогда более 55% его участников проголосовали за то, чтобы остаться под британской короной. Однако во время референдума 2016 года о членстве в Европейском союзе Шотландия оказалась единственным британским регионом, проголосовавшим за то, чтобы остаться в ЕС. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, писал NEWS.ru.

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