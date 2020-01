Она отметила, что руководство Шотландии готовит очередной шаг по проведению референдума о независимости.

Накануне британский премьер Борис Джонсон в своём обращении к Стёрджен отметил, что народ Шотландии уже «решительно проголосовал» за сохранение единства в рамках Соединённого Королевства, а новый референдум приведёт лишь к политической стагнации и отвлечению внимания от насущных проблем.