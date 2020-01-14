https://static.news.ru/photo/d982d718-36cd-11ea-b1b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Handl/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон направил послание первому министру Шотландии Николе Стёрджен, в котором раскритиковал её требование провести новый референдум о независимости.

Джонсон опубликовал письмо на своей странице в Twitter. Премьер-министр в своём обращении к Стёрджен отметил, что народ Шотландии уже «решительно проголосовал» за сохранение единства в рамках Соединённого Королевства, а новый референдум приведёт лишь к политической стагнации и отвлечению внимания от насущных проблем. Также Джонсон напомнил, что действующая глава правительства Шотландии и её предшественник дали личное обещание, что плебисцит 2014 года останется «единственным в этом поколении».

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK pic.twitter.com/JjQp3X2J2n — Boris Johnson (@BorisJohnson) 14 января 2020 г.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года первый министр Никола Стёрджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию, направила официальный запрос властям Великобритании о наделении Эдинбурга полномочиями по проведению референдума о независимости.