Джонсон опубликовал письмо на своей странице в Twitter. Премьер-министр в своём обращении к Стёрджен отметил, что народ Шотландии уже «решительно проголосовал» за сохранение единства в рамках Соединённого Королевства, а новый референдум приведёт лишь к политической стагнации и отвлечению внимания от насущных проблем. Также Джонсон напомнил, что действующая глава правительства Шотландии и её предшественник дали личное обещание, что плебисцит 2014 года останется «единственным в этом поколении».

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



