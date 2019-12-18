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Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен официально обратилась к Лондону с запросом о наделении Эдинбурга законным правом на проведение референдума о независимости от Соединённого Королевства.

Первый министр Шотландии призвала британское правительство обсудить вопрос и согласиться на передачу полномочий, которые позволили бы шотландскому парламенту издать закон о проведении референдума.

"The Tories are in effect saying to people here that democracy in Scotland stopped the day we voted no in 2014"



Scotland's first minister says "that cannot and that will not hold" as she calls on UK government for another independence referendum https://t.co/aHytuu9Tyu pic.twitter.com/9b0FdfSwgj — BBC Politics (@BBCPolitics) December 19, 2019

Я буду рассматривать все разумные варианты обеспечения права Шотландии на самоопределение, — заявила Стерджен.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда более 55% его участников проголосовали за то, чтобы остаться под британской короной. Однако во время референдума 2016 года о членстве в Евросоюзе Шотландия оказалась единственным британским регионом, проголосовавшим за то, чтобы остаться в ЕС. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости. При этом правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром королевства Джонсоном последовательно заявляет о том, что референдум 2014 года уже ответил на все вопросы, поэтому возможность повторного плебисцита исключена.

Ранее Никола Стерджен предупредила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что Лондон не сможет удержать Шотландию в составе Соединённого Королевства против её воли, писал NEWS.ru.