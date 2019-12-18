Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен официально обратилась к Лондону с запросом о наделении Эдинбурга законным правом на проведение референдума о независимости от Соединённого Королевства.
Первый министр Шотландии призвала британское правительство обсудить вопрос и согласиться на передачу полномочий, которые позволили бы шотландскому парламенту издать закон о проведении референдума.
"The Tories are in effect saying to people here that democracy in Scotland stopped the day we voted no in 2014"
Я буду рассматривать все разумные варианты обеспечения права Шотландии на самоопределение, — заявила Стерджен.
Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда более 55% его участников проголосовали за то, чтобы остаться под британской короной. Однако во время референдума 2016 года о членстве в Евросоюзе Шотландия оказалась единственным британским регионом, проголосовавшим за то, чтобы остаться в ЕС. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости. При этом правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром королевства Джонсоном последовательно заявляет о том, что референдум 2014 года уже ответил на все вопросы, поэтому возможность повторного плебисцита исключена.
Ранее Никола Стерджен предупредила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что Лондон не сможет удержать Шотландию в составе Соединённого Королевства против её воли, писал NEWS.ru.