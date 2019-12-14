https://static.news.ru/photo/424a7f78-1f3e-11ea-9bb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен предупредила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что Лондон не сможет удержать Шотландию в составе Соединённого Королевства против её воли. Об этом она заявила в интервью BBC.

Вы не можете удерживать Шотландию в составе союза против её воли. Продолжение существования Великобритании возможно лишь на основании согласия, — сказала Стерджен, отметив, что если Джонсон уверен, что шотландцы хотят остаться в составе королевства, то он должен дать им возможность высказаться на этот счёт.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда более 55% его участников проголосовали за то, чтобы остаться под британской короной. Однако во время референдума 2016 года о членстве в Евросоюзе Шотландия оказалась единственным британским регионом, проголосовавшим за то, чтобы остаться в ЕС. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости. При этом правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром королевства Джонсоном последовательно заявляет о том, что референдум 2014 года уже ответил на все вопросы, поэтому возможность повторного плебисцита исключена.

Шотландия — самый сепаратистский британский регион. До XVIII века это было независимое королевство. Однако в 1706 году между Шотландией и Англией был подписан Договор об унии, образовавший новое королевство под названием Великобритания. После этого парламенты обеих стран были распущены и начал собираться общий парламент. Определённую автономию регион получил лишь в конце XX века благодаря реформам Тони Блэра. Он вернул Уэльсу, Шотландии и Северной Ирландии их парламенты и часть полномочий. Причём больше всех прав получила именно Шотландия. Её парламент может изменять ставки отдельных налогов, устанавливать и взимать местные налоги и сборы, а также принимать свои региональные законы в социальной сфере.

Ранее NEWS.ru писал, что по результатам внеочередных выборов 12 декабря Шотландская национальная партия победила в 48 из 59 шотландских округов. Консерваторы в результате потеряли семь мест. Стерджен в качестве аргумента за референдум приводит и это обстоятельство.