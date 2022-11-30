Шольцу указали на то, что он должен был сказать Байдену перед СВО Экс-глава СДПГ Лафонтен: Шольцу следовало просить Байдена об отводе сил НАТО от России

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Олаф Шольц

Бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что перед началом российской спецоперации на Украине немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России. В тот момент имелись возможности для переговоров, отметил он в беседе с Westen.

Политик подчеркнул, что до эскалации конфликта США резко отвергли требование Москвы не размещать военные объекты у границ России. Так ситуация стала сложной.

Здесь нужно задать вопрос федеральному канцлеру. Не только ему, но и президенту Франции и лидерам других стран Европы. Они должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России, — считает экс-председатель СДПГ.

Лафонтен добавил, что в настоящее время многие политики осознали эту ошибку и признают, что мир в Европе не может быть без России. Он также напомнил, что у границ России размещены «ракеты с подлетным временем в несколько минут». Их не должно быть на границе ядерной державы, уверен Лафонтен.

Ранее депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что Олаф Шольц не стал передать Украине танки, поскольку опасался реакции России. Его остановило мнение, что появление на Украине немецких танков воспримут как провокацию, отметил депутат.