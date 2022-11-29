В Германии заявили, что Шольц испугался России и отказал Украине Депутат Кизеветтер: Шольц отказался передавать Украине танки из-за страха перед Россией

Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Олаф Шольц

Депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не стал передать Украине танки, поскольку опасался реакции России. Его остановило мнение, что появление на Украине немецких танков воспримут как провокацию, отметил депутат в интервью ntv.de.

На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией, — считает Кизеветтер.

Отставной полковник также раскритиковал слова Шольца о том, что Германия не станет предпринимать каких-либо шагов, пока не согласует их с союзниками по НАТО.

Шольц сам заставил себя «действовать в одиночку». Испания, среди прочего, <...> неофициально говорила с Германией о поставках танков, — уточнил он.

Кизеветтер напомнил, что Берлин месяцами не отвечал на просьбу поставить Польше танки Leopard взамен польских Т-72, которые были обещаны Украине.

Ранее замминистра иностранных дел Украины и экс-посол страны в Германии Андрей Мельник призвал Олафа Шольца поставить России «ультиматум с болезненными последствиями». Он поддержал призыв Шольца о прекращении спецоперации, но выразил мнение, что Россия «понимает только силу».