В Киеве призвали Шольца поставить России ультиматум Замглавы МИД Украины Мельник призвал Шольца поставить Москве ультиматум «с болезненными последствиями»

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Замминистра иностранных дел Украины и экс-посол страны в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить России «ультиматум с болезненными последствиями». На своей странице в Twitter он поддержал призыв Шольца о прекращении спецоперации, но выразил мнение, что Россия «понимает только силу».

Приветствую господина канцлера Шольца из Киева! Это хорошо, что вы заявили Путину «прекратить спецоперацию». Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями, — сказал Мельник.

Бывший посол также попросил немецкого канцлера остановить «энергетический геноцид украинцев». С 10 октября Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркивал, что только за 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала военной операции.

Об отключении электроэнергии во многих городах страны прежде рассказывал президент Украины Владимир Зеленский. Заместитель главы его офиса Кирилл Тимошенко называл ситуацию с электроснабжением критической.

Ранее Шольц заявил, что и далее будет общаться с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам немецкого лидера, до начала спецоперации он регулярно поддерживал с ним контакт.