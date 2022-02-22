Шольц: Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР

Запад «не сможет принять» признание Россией ДНР и ЛНР, с таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что этот шаг нарушает международное право и не останется без последствий, пишет ТАСС.

Решение президента [РФ Владимира Путина — NEWS.ru] о признании так называемых республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права и Устава ООН, — подчеркнул глава кабмина ФРГ.

По словам Шольца, «эти действия не останутся без последствий».

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что реакция Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР ожидаема. По его словам, Москва понимает, что санкции против неё будут вводиться «по поводу и без повода». Министр отметил, что западные коллеги не остановятся, пока не используют все свои возможности для «наказания России».

Западные санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик не могут серьёзно повлиять на жизнь россиян, об этом рассказал заместитель сопредседателя групп межпарламентского сотрудничества Евгений Попов. Он отметил, что при нынешних российских золотовалютных резервах «ничего не произойдёт».

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.