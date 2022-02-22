«Мы привыкли»: Лавров назвал ожидаемой реакцию Запада на признание Донбасса

Реакция Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР ожидаема, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, Москва понимает, что санкции против неё будут вводиться «по поводу и без повода».

Реакция ожидаемая в том, что касается наших западных коллег, они привыкли за последние десятилетия все беды вешать на РФ, обвинять нас во всём и вся. Ну, мы к этому привыкли. Мы знаем, что санкции будут вводиться всё равно, в любом случае. По поводу и без повода, — сказал Лавров.

Министр отметил, что западные коллеги не остановятся, пока не используют все свои возможности для «наказания России».

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ о санкциях за признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и планирует во вторник огласить дополнительные меры. По мнению американского лидера, признание Москвой независимости ЛНР и ДНР представляет угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединённых Штатов и является угрозой для всего мира.