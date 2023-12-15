Шольц проглотил язык на словах об Украине Шольц запнулся на словах об уверенности в помощи ЕС Украине на €50 млрд в январе

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии у него сомнений в том, что в январе Евросоюз договорится о выделении Украине помощи на €50 млрд, передает РИА Новости. На видео пресс-конференции по итогам саммита ЕС видно, как Шольц запнулся, говоря о своей уверенности.

Я вполне... Уверен, что в январе мы действительно достигнем соглашения, — сказал Шольц .

Ранее издание Politico сообщило, что Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала во время обсуждения вопроса о вступлении Украины в Евросоюз на саммите ЕС. По данным издания, канцлер ФРГ предложил венгерскому лидеру сходить на кофе-брейк и впоследствии лидеры ЕС решили начать с Киевом переговоры о членстве страны уже в отсутствие Орбана.

Премьер Венгрии настаивал на саммите, что Украина не соответствует критериям для принятия в ЕС. Предположительно, попросив его удалиться, Шольц использовал старую уловку, поскольку правила Европейского союза позволяют принимать такие решения в отсутствие одного из глав страны — участницы объединения.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола призналась журналистам перед началом саммита, что в ЕС есть разногласия по вопросу украинского членства. Метсола обратила внимание, что даже если европейские лидеры в ходе встречи примут решение о начале переговоров,, это еще не значит, что на них будет обсуждаться немедленное вступление Украины в ЕС.