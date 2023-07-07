Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Милане

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

В Милане в результате пожара в доме для престарелых погибли шесть человек, еще 121 человек пострадал, сообщает итальянская газета Corriera della Sera. Причина возгорания пока не раскрывается. Пожарные утверждают, что речь может идти о «случайности».

По данным Corriera della Sera, пожар произошел в 01.30 (02.30 мск) в трехэтажном здании 1920 года постройки в центре Милана. По итогу 81 человек был доставлен в больницу с различными травмами, еще 40 отравились продуктами горения в легкой форме, им госпитализация не понадобилась. Утверждается, что дом для престарелых был рассчитан на 210 человек. Он состоит из 12 отделений, в трех из которых располагаются люди с болезнью Альцгеймера.

Накануне пожар произошел в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге. Как рассказали в МЧС, из здания были эвакуированы 285 человек, из них 165 человек — пациенты. Пострадавших нет. Тяжелых пациентов перевезли в другие медучреждения города. В тушении пожара приняли участие 42 человека и 13 единиц техники.

В конце 2022 года в Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых. В результате возгорания погибли 13 человек. В доме отсутствовала системы пожаротушения.