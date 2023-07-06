В Екатеринбурге загорелась кардиобольница В Екатеринбурге произошел пожар в Уральском институте кардиологии

Фото: МЧС РФ

В Екатеринбурге в Уральском институте кардиологии произошел пожар, сообщила в Telegram пресс-служба МЧС России по Свердловской области. По данным ведомства, из здания были эвакуированы 285 человек, из них 165 человек — пациенты. Пострадавших нет. Тяжелых пациентов перевезли в другие медучреждения города. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

На площади 20 кв. м. в корпусе лечебного учреждения произошло возгорание в подвальном помещении. Самостоятельно эвакуировались 285 человек, из них 165 пациентов. Информации о пострадавших не поступало. <...> В тушении пожара участвуют 42 человека и 13 единиц техники, — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в 9:26 (7:26 мск) пожар был полностью ликвидирован. Спасатели продолжают проводить проливку и разбор сгоревших конструкций в здании, а также проветривают помещение от дыма.

Ранее пожар произошел в Центральной клинической больнице Новосибирска. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для ликвидации огня были задействованы 108 человек и 37 единиц техники. Спасатели тушили загоревшуюся кровлю лечебного учреждения почти восемь часов. Все пациенты были эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало.