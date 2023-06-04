Пожар в больнице Новосибирска потушили спустя почти восемь часов Пожар в ЦКБ Новосибирска полностью ликвидирован

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска полностью ликвидирован, сообщили на сайте регионального главка МЧС. Спасатели тушили загоревшуюся кровлю лечебного учреждения почти восемь часов. Все пациенты были эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало.

В 15:25 (11:25 мск) поступило сообщение о возгорании кровли лечебного учреждения в Советском районе г. Новосибирска. <...> В 17:11 (13:11 мск) ликвидировано открытое горение. В 22:47 (18:47 мск) — полная ликвидация, — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для тушения были задействованы 108 человек и 37 единиц техники.

СМИ писали, что при пожаре из ЦКБ эвакуировали около 100 человек. Очевидцы запечатлели на видео столб серого дыма, поднявшийся над горящей больницей, который был виден издалека.

Ранее в МЧС Москвы опровергли информацию о возгорании в элитном банкетном зале Safisa, где ранее на корпоративных вечеринках выступали такие звезды, как певица Дженнифер Лопес и музыкант Стинг. В столичном главке МЧС рассказали, что пожарные действительно прибыли на вызов, но возгорания не обнаружили, эвакуация также не проводилась.