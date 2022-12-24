При пожаре в доме престарелых в Кемерово погибли 13 человек При пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерово погибли 13 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нелегальный дом престарелых сгорел в Кемерово, погибли 13 человек. О возгорании в двухэтажном здании на улице Таврической стало известно в 02:21 24 декабря (22:21 мск 23 декабря), сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Интерфакс» уточнил, что в доме не было систем пожаротушения.

Сгорел частный дом на улице Таврической. Установлено, что он нелегально использовался для круглосуточного содержания пожилых людей. Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были, — отмечается в сообщении агентства.

ТАСС добавил, что площадь возгорания составила 180 кв. м. Пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности, уже потушили. Полностью выгорел второй этаж здания, на котором проживали 20 постояльцев. Число пострадавших уточняется.

Ранее в Свердловской области в городе Богдановичи 62-летняя пенсионерка и две ее внучки трех и шести лет заживо сгорели во время пожара в квартире жилого дома на улице Тимирязева. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.