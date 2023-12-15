Серьезная авария произошла на объекте энергосистемы в Харькове Мэр Харькова сообщил об аварии в энергосистеме города из-за непогоды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Непогода, с которой столкнулся Харьков 14 декабря, вызвала серьезную аварию на одном из объектов энергосистемы, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. По его словам, половина города могла остаться без отопления, однако котельные были обеспечены альтернативными источниками питания, поэтому трагедии не произошло.

Вчерашняя непогода вызвала серьезную аварию в энергосистеме, из-за которой половина нашего города чуть не осталась без отопления. И только благодаря тому, что с лета 2022 года мы начали обеспечивать котельные Харькова альтернативными источниками питания на случай возможных блэкаутов, этот инцидент не обернулся для Харькова отопительным коллапсом, — написал Терехов.

На настоящий момент все проблемы устранены, добавил он. Работа котельных возобновлена, возникшие дефекты локализованы. Жителям Харькова подается тепло в полном объеме.

Ранее украинские средства массовой информации сообщили, что в окрестностях Харькова раздался взрыв. В регионе были включены сирены воздушной тревоги. Серия взрывов также прогремела в Хмельницкой области, власти объяснили это работой средств противовоздушной обороны.