https://static.news.ru/photo/be7d1794-d561-11e9-a128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Марафонец из Сербии Александр Киканович готовится к пробегу от Лозницы до Москвы. Дистанция составляет около 2300 км.

Спортсмен заявил, что акцию посвятит «братским связям» двух славянских народов. Финишировать атлет собирается 9 мая на Красной площади в столице РФ. Кроме того, он хочет подарить главе России Владимиру Путину икону, передаёт портал RuSerbia.com .

Ранее News.ru сообщал, что поток туристов из России в столицу Сербии Белград вырос на 33% за первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Граждане РФ совершили более 80 тысяч ночёвок в гостиницах разного уровня. Это на 40% больше, чем в 2018-м.